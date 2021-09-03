أستاذ أوبئة: نسبة انتشار متحور «مو» في العالم أقل من 3%

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن نسبة الإصابة بمتحور «مو» في العالم أقل من 3%، والمهم في الأمر هو السيطرة عليه، لأن سلالة دلتا ظهرت في دولة واحدة ثم انتشرت في 170 دولة، والعالم لا يتحمل ظهور متحور جديد مقاوم للقاحات بعد الوصول إلى اللقاحات وإنتاجها، معربًا عن أمله في تكثيف عملية التلقيح وتوزيع اللقاحات بشكل عادل، لأنه مع بطء عملية التلقيح وعدم توزيع اللقاحات بشكل عادل، لن يكون «مو» آخر المتحورات التي ستظهر.

الحمل الفيروسي لـ«دلتا» أقوى

وأضاف «عنان»، في مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الجمعة، أن الحمل الفيروسي لـ«دلتا»، و«دلتا بلس» أقوى من النسخة الأصلية من الفيروس، وهذا يعني أن نقل العدوى أسرع وأقوى، ومن حصلوا على اللقاح قادرون على نقل العدوى بهاتين السلالتين حتى لو لم يظهر عليهم أي أعراض، ولذلك فإن كل المطعمين يجب أن يتبعوا الإجراءات الاحترازية.

تصنيفات المتحورات

وكشف عن أن هناك تصنيفا لمتحورات كورونا، ومنظمة الصحة العالمية وضعت جدولًا لـ9 متحورات، بينها 5 متحورات مثيرة للاهتمام، وهي تحت الدراسة والنظر، و4 تحورات أخرى أكثر خطورة ويطلقون عليها «مثيرة للقلق»، وتحتاج إلى دراسة موسعة، ومتحور «مو» الجديد ما زال ضمن الخمسة الأولى.

يُذكر أن فيروس كورونا ظهر للمرة الأولى في الصين، وبعدها انتقل إلى كل دول العالم، وظهرت له عدة تحورات أثارت قلق العالم كله، ودفعت العديد منها إلى الإغلاق الاقتصادي، كما استطاع الفيروس أن يصيب حوالي 220 مليونًا حول العالم، ويقتل نحو 4.5 مليون مصاب.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن إجمالي العدد الذي سجلته بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 289035 من ضمنهم 240325 حالة تم شفاؤها، و16755 حالة وفاة.