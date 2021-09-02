خبير يحذر: متحور «مو» قد يؤدي لتغيير في منظومة اللقاحات «فيديوهات»

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الميكروبيولوجي ومدير عام المعاهد البحثية بمدينة زويل، إن تحورات فيروس كورونا المستجد تستطيع أن تتخفى عن الجهاز المناعي وهو ما يعزز قدرتها على الانتشار، وبالتالي تزيد قوة الأعراض المصاحبة وترتفع نسب الوفيات، مشيرًا إلى أن متحور مو ظهر منذ فترة في كولومبيا، لكن جرى تسجيله منذ أيام.

وأضاف الشبيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن متحور مو لم ينتشر بشكل كبير على غرار ما حدث مع متحور دلتا، لكنه قد يؤدي إلى تغير في منظومة اللقاحات، لكن حتى هذه اللحظة يمكن للقاحات الموجودة الحد من الآثار المترتبة على الإصابة بفيروس كورونا المستجد في حال حدوثها.

التحورات سمة طبيعية في الكائنات الدقيقة

وتابع بأن التحورات تعتبر سمة طبيعية في الكائنات الدقيقة، وبخاصة في الفيروسات مثل كورونا، مشيرًا إلى أنه كلما كان الجينوم المرتبط بالتسلسل الجيني لأي فيروس بسيطا زادت احتمالية التحورات.

وأوضح أن فيروس كورونا ظاهرة طبيعية تكون مقلقة أحيانا وغير مقلقة أحيانا، لافتًا إلى أن عدد تحوراته الشهرية كبيرة جدا، لكن الملموس منها عدد بسيط.

تركيز كبير على طفرات كورونا

وأشار إلى أن المؤسسات الدولية المعنية بصحة الإنسان والأمراض الوبائية تركز على طفرات فيروس كورونا، لأنه جديد وقدرته على التحور عالية جدا، مشيرًا إلى وجود ما لا يقل عن 9 تحورات موجودة على مستوى العالم، أخطرها دلتا الذي يتحور داخليا.

وأكد أن كل المتحورات ما زالت محتفظة بجزء من جينات الفيروس الأساسي الذي جرى تطوير اللقاح لمكافحته، وهناك في اللقاحات نسبة كبيرة من إمكانية استهداف المتبقي من جينات كورونا التي لم تتحور.