«حرف في لغة قديمة».. سبب تسمية متحور كورونا الجديد بـ«مو»

متحور جديد لفيروس كورونا المستجد يثير القلق منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عنه الثلاثاء الماضي، إذ رُصد لأول مرة في كولومبيا، وبعدها في عدد من البلدان بأمريكا الجونبية وأوروبا، ليضاف متحور «مو» أو كما يسمى علميًا بـ«B.1.621» إلى قائمة «الصحة العالمية» للمتحورات المصنفة «ذات أهمية».

سر تسمية متحور «مو»

ومنذ الإعلان عن ظهور متحور «مو» تساءل العديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب تسميته بهذا الاسم، وهو ما يجيب عنه الدكتور إسلام حسين، أخصائي الفيروسات في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا إن المتحور الجديد المعروف إعلاميًا باسم «مو» يرجع تسميته إلى أحد الحروف الأبجدية في اللغة اليونانية.

الحروف اليونانية وتسمية تحورات كورونا

وأضاف «حسين» في حديثه مع «الوطن»، أن متحور «مو» الجديد يكتب بهذه الطريقة، إلا أنه يٌنطق «ميو»، وهو النطق الصحيح للحرف اليوناني، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية قررت تسمية متحورات كورونا الجديدة بحروف الأبجدية اليونانية؛ لتفادي وصم البلد التي ظهر فيه التحور، مثلما كان يٌقال في السابق السلالة الهندية أو المتحور الهندي، وأُطلق عليها بعد ذلك اسم «دلتا»، وغيرها من تحورات «كوفيد 19»، مثل «ألفا»، و«بيتا»، و«جاما».

النطق الصحيح لاسم متحور «مو»

وأشار أخصائي الفيروسات في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن دلالة اختيار الحرف اليوناني «ميو» لتسمية المتحور الجديد يرجع إلى ترتيبه في المتحورات التي تستحق الدراسة، موضحًا أن كثرة تحورات كورونا وظهور أكثر من سلالة ومتحور ليست شرطًا لخطورة وشراسة الإصابات، لافتًا إلى أن مشكلة «دلتا» الأساسية تكمن في سرعة الانتشار فقط، وزيادة فرص دخول مصابيه المستشفيات بمقدار الضعف.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن متحور «مو» به طفرات جينية لا تتأثر بلقاحات كورونا المتطورة حاليا ضد عدوى الفيروس، وأنه يتهرب من المناعة المتوفرة من العدوى السابقة أو التطعيم باللقاحات.