معلومات عن متحور «مو» كورونا: يقاوم اللقاحات

في الوقت الذي يحاول العالم التصدي لفيروس كورونا والمتحوّرات التي تظهر بأعراض مضاعفة، مثل «ألفا ولامبدا ودلتا ودلتا بلس»، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنَّه تمّ اكتشاف متحوّر جديد لفيروس كورونا يمسى «مو»، وأنَّه تمّ اكتشافه لأول مرة في كولومبيا، وكذلك تم حصر حالات في عدة بلدان فى أمريكا الجنوبية وأوروبا.

منظمة الصحة العالمية: «مو» ظهر لأول في كولومبيا

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أنَّ متحوّر كورونا «مو» لم يكتشف في الهند ومع ذلك هناك احتمالات ليصبح سلالة مهيمنة على الصعيد العالمي، موضحة أنَّ متحوّر «مو» لديه العديد من الطفرات التي تدل على مقاومة لقاح كورونا، مؤكّدة أنَّ المؤشرات الأولية للمتحوّر الجديد أظهر مقاومة عالية ضد اللقاحات المستخدمة ضد كورونا، لافتة إلى هناك المزيد من الدراسات التي تجرى في الوقت الحالي لتأكّيد من صحة النتائج السابقة.

وترصد الوطن «الوطن» في السطور التالية بعض المعلومات عن متحور «مو»

- اكتشف لأول مرة في دولة كولومبيا.

- تشير التقارير العالمية أن «مو» قادر على تجنب الاستجابة المناعية للقاحات المستخدمة.

- يعرف «مو» علميًا باسم B.1.621.

وأكّدت منظمة الصحة العالمية أنَّ متحور «مو»، أنَّه لم يتم ّرصد أي حالات بمتحور الجديد حسب الشائعات التي روّجت، موضحة في الوقت ذاته أنَّ المتحوّر الجديد لـ فيروس كورونا «مو»، أنَّه يدعو للقلق وفي حالة إثبات قدرته لتجنب اللقاحات الأمر سيشهد موجة عنيفة من المتحور الجديد وذلك وفق التقرير على موقع «Theheaithsite».

متحوّارت كورونا ليست قاتلة.. لكنها تزيد من مضاعفات الفيروس

وتزايدت المخاوف عقب إعلان متحوّر «مو» الذي يمتلك العديد من الطفرات عكس المتحورات السابقة، والدراسات التي أجريت أكّدت أنَّ كل المتحوّرات ليست قاتلة ولكن تمتلك العديد من المضاعفات التي تؤثر سلبًا على صحة البشر وأصحاب الأمراض المزمنة.

وناشدت منظمة الصحة العالمية، الجميع عليه اتباع السلوك المناسب لتجنب الإصابة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع ضرورة أخذ اللقاح المتاح.