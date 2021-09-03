«غادة فاروق».. قصة كفاح امرأة مصرية من دراسة التمريض إلى حلم «الطب»

بعد مشوار طويل من التعب والمذاكرة والحزن، ثم التسليم إلى الله، وضعت غادة فاروق، من إحدى قرى المنيا وهي «ههيا»، ولديها طفلان، وتعمل ممرضة، قدمها على أول السلم لتحقيق حلمها في أن تُصبح طبيبة، بعدما قرر الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، تقديم منحة مجانية بالكامل لها، لدراسة العلاج الطبيعي، أو الطب -حسب مجموعها- في الجامعة، بينما تعهدت «فاروق» أن تعالج 10% من مرضاها مجانًا مدى الحياة حال التحاقها بكلية الطب.

الحلم مستمر في مطاردتها

وروت «فاروق» قصتها في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، موضحة أنها كانت تحلم بالالتحاق بكلية الطب، وكانت متفوقة في سنوات دراستها الأولى في الابتدائية والإعدادية، ورغم أنها كانت الأولى على المدرسة في الإعدادية، التحقت بمعهد التمريض، ثم تزوجت وأنجبت طفلين، ولكن حلمها ظل يراودها فعادت لدراسة الثانوية العامة، ونجحت بنتيجة هي 86.7%، ولكن كلية الطب تقبل من 87%، الأمر الذي أحزنها كثيرًا، وبكت كثيرًا بسببه، ثم سلمت أمرها لله.

حماتها أكثر إنسانة ساعدتها

وكشفت أن حماتها من أكثر الناس الذين ساعدوها، موضحة: «حماتي أكتر حد ساعدني، وكويسة خالص وأحب أشكرها لأنها كانت دايمًا تشجعني، وتقولي أنا معاكي، وعمري ما هنسى اللي عملته معايا، وأنا كملت التعليم ودخلت الثانوية العامة منازل، وفي الصف الثالث الثانوي حصلت على 86.7% وزعلت لأني مش هقدر أحقق حلمي لأن المجموع أقل من حد القبول في كليات الطب بالجامعات الحكومية».

من جانبه، أكد الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، في اتصال مع البرنامج، أن مجموعها أقل من حد القبول بكلية الطب في الجامعات الخاصة، ولكن من المتوقع أن ينخفض حد القبول بكلية الطب أكثر خلال مراحل التنسيق التالية، وإذا انخفض فإن الجامعة ستقدم لها منحة مجانية كاملة، وإذا لم ينخفض فالجامعة تقدم لها منحة كاملة شاملة الإقامة في المدينة الجامعية مجانًا، في كلية العلاج الطبيعي بالجامعة.

حالة أخرى مشابهة لـ«غادة»

وخلال الفقرة أجرت سمر بهاء، وهي طالبة مرت بنفس الظروف التي تمر بها غادة فاروق، وحاليًا تدرس في كلية الطب بعد حصولها على منحة من جامعة النهضة، مداخلة مع البرنامج، مؤكدة أنها حصلت على تقدير امتياز في السنة الأولى، معربة عن أملها في استقبال «غادة» في الجامعة.

وتعهدت غادة بتقديم العلاج بالمجان لـ10% من مرضاها بعد التخرج والعمل.