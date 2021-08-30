تنسيق كلية الطب 2021 في الجامعات الخاصة والأهلية.. إليك التفاصيل

أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة منذ قليل بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، و رؤساء الجامعات الخاصة و الدكتور حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، خلال اجتماعه الدوري بجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، تنسيق كلية الطب 2021 في الجامعات الخاصة و الأهلية للعام الجامعي المقبل، وذلك في ظل تدني الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية 2021، وكذلك الإعلان عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة.

تنسيق كلية الطب 2021 في الجامعات الخاصة و الأهلية: 87 % للطب الجامعات الخاصة

و عن تنسيق كلية الطب 2021 في الجامعات الخاصة و الأهلية، أوضح «الأعلى للجامعات الخاصة» أنه بالنسبة لكلية الطب البشري بالجامعات الخاصة 87%، و بالنسبة للحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية فإن الحد الأدنى 85%، وبالنسبة لجامعة سيناء فإن الحد الأدنى83 %، لافتًا إلى أنه جرى النزول بالحدود الدنيا، يأتي ذلك في إطار سعي وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لمواكبة المتغيرات التي شهدتها نتيجة الثانوية العامة 2021، و كذلك تنسيق الجامعات الحكومية 2021.

تنسيق كلية الطب 2021 في الجامعات الخاصة و الأهلية: 85 % للطب بالجامعات الأهلية

و أكد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، أن نسبة انخفاض الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب 2021 في الجامعات الخاصة و الأهلية، وصل لـ 8 %، وهو ما يمثل هبوطًا في الحد الأدنى بالعام الماضي بالنسبة للجامعات الخاصة، موضحًا أن الحد الأدنى هو للتقدم للجامعات الخاصة و ليس للالتحاق بها، مؤكدًا أنه جرى التشديد على ضرورة البدء في أعمال التنسيق بدءًا من غدًا الثلاثاء و حتى يوم الأحد المقبل تنفيذًا لقرارات المجلس.