ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.. وتراجع طفيف في مصر

سجلت أسعار الذهب العالمية، ارتفاعا، اليوم الجمعة، بعد أن أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، مكاسبا أقل بكثير من المتوقع، الأمر الذي قد يؤثر على خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض مشترياته من الأصول.

وارتفع سعر العقود الفورية للذهب بنسبة 1.15٪ عند 1830.46 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1833 دولار.

تقرير الوظائف الأمريكية

وكشفت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، عن تقرير الوظائف الذي جاء مخيبا للآمال، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف نحو 235 ألف وظيفة فقط، وكان الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل «داو جونز» يبحثون عن 720 ألف موظف جديد.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي، إنه إذا استمر نمو الوظائف، فقد يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض مشترياته من الأصول هذا العام، لكنه سيظل حذر بشأن رفع أسعار الفائدة.

تحوط ضد ارتفاع التضخم

وينظر بعض المستثمرين إلى الذهب على أنه تحوط ضد ارتفاع التضخم الذي يمكن أن يتبع إجراءات التحفيز، في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد.

وقال نورمان، إن الطلب على العملات الذهبية والسبائك الذهبية في الأسواق الفعلية يظل جيدا، «لكن الشراء المؤسسي على مستوى صناديق الاستثمار المتداولة يظل ضعيفا نسبيا، وبينما يكون طلب البنك المركزي إيجابيًا ، فإنه ربما لا يكون قويا كما كان في السنوات السابقة».

أسعار الذهب في مصر

وشهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة تراجعا طفيفا، مقارنة بأسعار أمس الخميس، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 791 جنيها مقابل 792 جنيها أمس، بتراجع جنيه للجرام، فيما سجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 متراجعا إلى 678 جنيهًا، وتراجع الذهب من عيار 24 إلى 904 جنيهات.

والذهب معروف بأنه الملاذ الآمان للمستثمرين والمؤسسات وأيضا الأفراد، حيث يتجه إليه المستثمرين في وقت الأزمات والحروب.