سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-9-2021

انخفاض طفيف شهدته أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصبح 789 جنيهًا، مقابل 790 جنيهًا، بمقدار جنيه واحد فقط، أمس الخميس، خاصة في ظل حالة التذبذب التي يمر بها المعدن النفيس خلال العامين الماضيين.

ويعتبر الذهب الملاذ الأمان للمستثمرين ورجال الأعمال وحتى الأفراد، لأنه حافظ للقيمة، عالميًا ومحليًا، وخلال الفترة الأخرى سادت حالة من الضبابية حول توقعات أسعار المعدن النفيس بسبب عدم وضوح أسباب ارتفاع أو انخفاضه حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، اليوم بين 899 و902 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية اليوم، بين 787 و789 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وجاء سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 675 و676 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6296 إلى 6312 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، اليوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر، نحو 914.48 جنيه، و58.23 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 800.19 جنيه، و50.95 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 685.87 جنيه، 43.67 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أرجع أسباب ارتفاع سعر الذهب من آن لآخر أو انخفاضه إلى سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.