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علاء نبيل في ذكرى وفاة محمود الجوهري: تعلمت الكثير في مدرسة الجنرال

كتب:

فريد السنباطي
10:18 م | الجمعة 03 سبتمبر 2021
علاء نبيل

علاء نبيل

أكد علاء نبيل لاعب المقاولون ومنتخب مصر السابق، أن الجنرال محمود الجوهري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، هوأسطورة التدريب في كرة القدم في مصر بلا منازع.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، في الذكرى التاسعة لوفاة محمود الجوهري، التي تحل اليوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر 2021: «تعلمت الإخلاص في العمل من الجنرال محمود الجوهري، ومن كرم الله عليّ أنني عملت مع مدرب كبير في حجم ومكانة وإنسانية الجنرال، خاصة أنه مر علينا العديد من المواقف الصعبة في حياتنا وتعلمنا منه كيفية تخطي الأزمات والصعاب بجانب عدم الإفراط في الفرحة والاعتدال في كل المواقف».

واختتم علاء نبيل تصريحاته: «نتذكر دائما الراحل محمود الجوهري، ونتمنى له الجنة لما قدمه في مسيرته الكروية».

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