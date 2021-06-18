حسام حسن يروج لـ«الجنرال.. محمود الجوهري»: سيُطرح بمعرض الكتاب

أصدر الناقد الرياضي عمر البانوبي كتابه «الجنرال.. محمود الجوهري» والذي يتناول مسيرة محمود الجوهري المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، وصاحب المشوار الفريد والتجربة الحافلة بالنجاحات في قيادة الأندية والمنتخبات، ومن المقرر طرح الإصدار الجديد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في 30 يونيو الجاري.

ونشر اللاعب حسام حسن، المدير الفني الحالي للاتحاد السكندري، وأسطورة الكرة المصرية، مجموعة من الصور له مع التوأم إبراهيم ومعهما المؤلف والكتاب، وعلق عليها «حسام» عبر «فيسبوك»: الكاتب الصحفي عمر البانوبي يهدي حسام حسن وإبراهيم حسن النسخة الخاصة من كتابه «الجنرال.. محمود الجوهري».

وتابع: يتحدث التوأم حسن مع العديد من أساطير الكرة العالمية والمصرية والعربية عن مشوار الجنرال محمود الجوهري في هذا الكتاب الذي يصدر للمرة الأولى يوم 30 يونيو بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويؤرخ الكتاب لمشوار محمود الجوهري التدريبي وفي قيادة منتخب مصر على مدار الولايات الأربع للجنرال الراحل، من خلال حكايات وحوارات خاصة مع نجوم منتخب الفراعنة الذين تدربوا تحت قيادته.

ويروي مجموعة من نجوم الكرة المصرية البارزين أسرارًا للمرة الأولى عن محمود الجوهري حفلت بها صفحات كتاب «الجنرال»، وعلى رأسهم التوأم حسام وإبراهيم حسن وحازم إمام وأحمد شوبير ومجدي طلبة وهاني رمزي وأحمد الكاس وأحمد حسن ومحمد يوسف وهيثم فاروق وطارق مصطفى، وأحمد حسام «ميدو» ونخبة من نجوم الكرة العالمية الذين كان لهم حكايات مع الجنرال.

معرض الكتاب

وينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52 والتى تحمل شعار «في القراءة حياة» بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس في الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل.

ويشارك في الدورة الحالية 700 ناشر مصري وأجنبي، وتستعد وزارة الثقافة لتفعيل المنصة الرقمية للمعرض وذلك يوم الثلاثاء المقبل، والتى تشمل جميع عالتفاصيل الخاصة بالدورة الحالية وخريطة المعرض وإصدارات الناشرين والفعاليات الثقافية وكذلك حجز تذاكر دخول المعرض.