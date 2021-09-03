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محمود مسلم

«القيادة العامة» الليبية تعلن القبض على قيادي في داعش

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أ ش أ
10:43 م | الجمعة 03 سبتمبر 2021
اللواء أحمد المسماري

اللواء أحمد المسماري

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة الليبية، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، أن وحدة المهام الخاصة للواء طارق بن زياد، تمكنت من القبض على الإرهابي العجيلي علي العجيلي الحسناوي، التابع لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، في الجنوب الغربي، بعد رصد تحركاته وجمع المعلومات الهامة حول نشاطه.

وقال المسماري، وفقا لما أوردته بوابة «الوسط» الليبية، إن العجيلي مرتبط بالإرهابي أبو طلحة الليبي، أو عبد المنعم الحسناوي، الذي يعد من أبرز قادة التنظيمات التكفيرية في المنطقة، وقتل في عملية نوعية من قبل قوات القيادة العامة الليبية في يناير 2019.

وأضاف أنه بمطاردة العناصر الإرهابية في الجنوب الغربي، تمكنت وحدة المهام من إلقاء القبض على الإرهابي العجيلي علي العجيلي الحسناوي، التابع لتنظيم داعش المتطرف، وذلك بعد رصد تحركاته وجمع المعلومات الهامة حول نشاطه الإرهابي، وكان بحوزته أسلحة متعددة الأنواع وذخائر وأجهزة عسكرية.

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