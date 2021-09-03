هندي صبري: ولادي معاهم 3 جنسيات.. ولقيت في جوزي اللي عاوزاه

كشفت الفنانة هند صبري، أنها لم تتزوج تونسي، لأنها لم تستقر هناك، وكانت تسافر فقط من أجل مقابلة العائلة والأصدقاء، حيث إن عملها الدائم في مصر، متابعة: «أنا عجبت أحمد جوزي وده عجبني، وأنا كنت عارفة إيه اللي أنا عاوزاه وإيه اللي مش عاوزاه في الشخص اللي هارتبط بيه، زي إن يكون حد يشيلني المسؤولية وكل حاجة، ولاقيت المعادلة دي في أحمد جوزي، وهو معاه الجنسية الكندية بجانب المصرية، بس ولادي معاهم 3 جنسيات، وأنا مختش الجنسية الكندية عشان لازم أروح فترة أعيش هناك، علاقتي بجوزي صداقة وحب، وخلاني أحب، وللنهاردة مشاعري تجاه أحمد بتتلون، لكن البارز هو الصداقة، وأنا أول لما شوفته استلطفته وبيضحكني وأنا مش أي حد يضحكني».

خناقة يوم الفرح

وأضافت هند صبري، خلال استضافتها ببرنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على فضائية «DMC»، اليوم الجمعة، أن زوجها في يوم الفرح رفض ارتداء الزي التونسي المتعارف عليه، ولكنها أصرت على أن يرتديه، خاصة بعد إصرار أحد أقاربها على جعل زواجهما بهذه الملابس، مواصلة: «أحمد شخصية عنيدة جدا».

أصعب سنة في الزواج الأولى

وأشارت الفنانة هند صبري، إلى أنها فوجئت بصعوبة الزواج في أول سنة، لأنها أصعب سنة في الزواج، لافتة إلى أنها كان لديها توقعات وردية، بأنها ستعتاد على طبعه بشكل سريع، لكن هذا لم يحدث، خاصة أنها كانت طفلة وحيدة ولا تحب أن يشاركها أحد مساحتها، مواصلة: «أنا عندي وسواس قهري بجد مقدرش أنام لو المواعين متغسلتش وكل حاجة اتحطت في مكانها، وأحمد زي باقي الرجالة مش منظم وفوضوي، بس لما بسأل ناس تانية بعرف إنه منظم جدا، وبسمع إن كل الرجالة بتحب تسيب حاجتها في أماكنها».