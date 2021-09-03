هند صبري: «جوزي بيقولي إنتي دايسة بنزين على الآخر»

قالت الفنانة هند صبري، إنها تعمل في أكثر من مهنة بجانب التمثيل، من بينها الإنتاج الفني، كما تنسق للعمل في الأمم المتحدة، موضحة أن جدولها مزدحم دائما، ويقول لها زوجها «إنتي دايسة بنزين على الآخر».

دور والدتها في مساندتها

وأضافت هند صبري، خلال استضافتها ببرنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على فضائية «DMC»، اليوم الجمعة، أنها لولا وجود والدتها لم استطاعت أن تربي أولادها وتعمل في مجالات مختلفة في الوقت نفسه، متابعة: «عشان كده كل أما أخد جايزة أشكر مامتي، وهي بتقدم تضحيات كبيرة والواحد ميقدرش يسيب حاجات إلا لو في ضهره ناس زي جوزي وماما، لأنهم بيشيلوا عني حاجات وماما متجوزتش تاني بعد انفصالها عن بابا غالبا عشاني، وأنا عمري ماسبت ماما عايشين مع بعض دايما».

حديث أولادها بالمصرية والفرنسية

وذكرت الفنانة، أن والداتها تعلم أبناءها الحديث باللهجة التونسية، ولكنهم يردون عليها باللغة الفرنسية وأحيانا باللهجة المصرية، لافتة إلى أن أبناءها يخجلون من الحديث بالتونسية، لأنه لا يوجد كثيريون يتحدثون اللهجة التونسية، مؤكدة أن أبناءها يعملون حساب أكثر لأبيهم لأنه قليل الكلام وصارم.

عدم الإنجاب مرة أخرى

وأوضحت الفنانة صبري إلى أنها كانت تتمنى أن تنجب طفلا ثالثا ذكرا، لكن زوجها أشار لها أنه استكفى بهذا العدد، ولا يرغب في إنجاب آخرين، وكان هذا قراره، لافتة إلى أنها لا تمانع لكن «الحمدلله على كده، شايلة لجوزي إنه حبني.. هند اللي بجد مش الممثلة، ومحسسنيش إني جاية عليه بشغلي، وبنحاول نعمل توازن لحياتنا الخاصة وهو بيحتويني في أصعب الأوقات، ومش سهل حد يحتويني وأنا هو عندنا مبادئ في الحياة».