الوافد الجديد بالنادي الأهلي يتحدث عن علاقته بموسيماني

تحدث الموزمبيقي لويس ميكيسوني، الوافد الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفترة التي قضاها كلاعب في نادي صن داونز الجنوب إفريقي، واللعب تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أثناء فترة تدريبه للفريق الجنوب إفريقي قبل الانتقال لتدريب الأهلي.

وانضم «ميكيسوني» لصفوف صن داونز الجنوب إفريقي، قادمًا من دي سونجو الموزمبيقي، في يناير 2018، وقت تدريب موسيماني للفريق، ليستمر عاما ونصف العام، لكنها كانت كلها فترة إعارات ليرحل دون اللعب مع الفريق.

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