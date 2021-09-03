محمد بسام يدخل حسابات الأهلي بعد موافقة موسيماني

دخل محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش حسابات إدارة النادي الأهلي بقوة لتدعيم مركز حراسة مرمى الفريق في الموسم الجديد، بعد طلب الجهاز الفني تدعيم الفريق بحارس خبرة مع محمد الشناوي، في الموسم الجديد الذي يبحث فيه الأهلي عن استعادة لقب الدوري الذي خسره الموسم الماضي 2020 -2021، وذلك وفقًا لمصدر مطلع داخل النادي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن الإدارة الحمراء، تدرس الموقف النهائي قبل التحرك الرسمي مع إدارة الفريق العسكري للتعاقد مع محمد بسام، خاصة بعد تراجع أسهم التعاقد مع المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز، في ظل حالة الانقسام على ضمه لصفوف النادي في الفترة الماضية، بين مؤيد ومعارض للصفقة بسبب كِبر سن الحارس من جهة، ومطالبته بالمشاركة وعدم تقبله فكرة البقاء على مقاعد البدلاء من جهة أخرى، وهو ما سيمثل مشكلة كبيرة حال التعاقد معه.

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