مسلم: مروان محسن كان لازم يمشي و«دكة الأهلي مفهاش بديل يخلص ماتش»

وصف الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، من يعتبروا بطولة الدوري العام المصري أقوى من دوري أبطال أفريقيا أنهم «بيهرجوا».

وانتقد «مسلم»، خلال لقائه مع الإعلامي إسلام صادق في برنامج «البريمو» المذاع عبر فضائية «TEN»، بعض الحجج التي يبرر بها البعض خسارة مباريات الاهلي مثل ارتفاع درجة الحرارة وسوء أرضية الملعب، معتبرًا أن الأهلي «بطل القصص دي من زمان».

هناك مشكلة لدى 3 لاعبين في الأهلي

وأكد مسلم أن هناك مشكلة لدى 3 لاعبين في النادي الأهلي دائما يحصلون على إنذارات في المباريات، «عمرو السولية وحمدي فتحي وأيمن أشرف»، مشيرًا أنهم دائمًا يتسببوا في ضربات جزاء للأهلي ولا يلومهم أحد «مفيش حد بيقولهم كده عيب أو كده ميصحش ومفيش كده في الدنيا» مطالبًا بحساب عدد الإنذرات التي حصلوا عليها وضربات الجزاء التي تسببوا فيها.

واعتبر أن إعادة الكرة للخلف لدى الأهلي أصحبت ظاهرة مستفزة، منتقدًا رغبة المدرب في بيع رامي ربيعة، مشيرًا أنه يلعب في 3 مراكز، متسائلًا «هتمشيه ليه».

وأكد أن لعب ياسر إبراهيم وأيمن أشرف سويًا كارثة، مضيفًا: «لما الناس تتكلم كانوا بيقولوا الراجل بيكسب أهه، دلوقتي بيخسر وفيه مشاكل، ولو الأهلي غفل عن المشاكل دي يبقى الأهلي عنده مشكلة».

وانتقد رئيس تحرير «الوطن»، الاستغناء عن أحمد ياسر ريان والذي حقق المركز الثاني لهدافي الدوري، مستنكرًا تفضيل صلاح محسن على اللاعب أحمد ياسر ريان.

كل نظريات الأهلي اتدمرت

وأشار رئيس تحرير الوطن، إلى أن موسيماني ظل لفترة متجاهلا «ديانج»، رغم كونه من أفضل اللاعبين، وقد يكون أغلى لاعب في الأهلي بعد الشناوي.

وقال «كان فيه نظرية أن الأهلي لما بيركب مبينزلش، وأنه بيكسب في الدقيقة 90، وكل النظريات اتدمرت وطول عمر الأهلي في إجهاد».

ولفت «مسلم»، إلى أن دكة الأهلي ليس لديها بدلاء، وأنه ليس لديه لاعب مثل وليد صلاح الدين وجدو، حيث كانوا ينزلون المباراة في ثلثها الأخير ليحرزوا الأهداف.

وانتقد بقاء مروان محسن في الأهلي: «إزاي مروان محسن في الأهلي السنة دي، وكان لازم يمشي من السنة اللي فاتت»، مضيفًا: «محمد هاني بيتعاملوا معاه على أنه لسه ناشئ»، متسائلًا عن اللاعبين من أبناء قطاع الناشئين بالأهلي.