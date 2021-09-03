أحمد عاطف يعترف بمفاوضات الأهلي لضمه

كشف أحمد عاطف لاعب نادي وادي دجلة، عن حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه في الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما ارتبط اسم اللاعب -خلال الساعات القليلة الماضية- بالانضمام إلى القطبين في ظل تألقه رفقة ناديه خلال الموسم الماضي.

وأكد «عاطف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «هناك بالفعل مفاوضات في الوقت الحالي من الأهلي والزمالك لضمي من نادي وادي دجلة، لكن الأمور لم تنته بعد، المفاوضات لاتزال جارية في الوقت الحالي مع إدارة النادي».

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