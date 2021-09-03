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أحمد عاطف يعترف بمفاوضات الأهلي لضمه

كتب:

حسن مظهر
05:40 م | الجمعة 03 سبتمبر 2021
أحمد عاطف لاعب وادي دجلة

أحمد عاطف لاعب وادي دجلة

كشف أحمد عاطف لاعب نادي وادي دجلة، عن حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه في الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما ارتبط اسم اللاعب -خلال الساعات القليلة الماضية- بالانضمام إلى القطبين في ظل تألقه رفقة ناديه خلال الموسم الماضي.

وأكد «عاطف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «هناك بالفعل مفاوضات في الوقت الحالي من الأهلي والزمالك لضمي من نادي وادي دجلة، لكن الأمور لم تنته بعد، المفاوضات لاتزال جارية في الوقت الحالي مع إدارة النادي».

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