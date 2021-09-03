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عودة السفر البحري المباشر بين السعودية ومصر.. وأول رحلة فجر الأربعاء

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خالد عبد الرسول
11:56 م | الجمعة 03 سبتمبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

قررت السلطات السعودية، السماح بعودة الرحلات البحرية المباشرة من مينائي سفاجا والغردقة، إلى ميناء ضبا السعودي، حسبما ذكرت جريدة «عكاظ» السعودية.

وقالت شركة الجسر العربي المملوكة لدول مصر والأردن والعراق، في بيان، إنه بناء على تعليمات السلطات السعودية يُسمح بالسفر المباشر للمواطنين المصريين الذين تلقوا جرعتَي اللقاح داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الكوادر الطبية.

وأضافت أنه تحدد فجر الأربعاء المقبل الموافق 8 سبتمبر، موعد لإقلاع أولى الرحلات من ميناء الغردقة إلى ميناء ضبا، على اللنش السريع (القاهرة - الرياض).

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