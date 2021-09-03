أخبار الطيران بين مصر والسعودية اليوم.. عودة الرحلات لطبيعتها قريبا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني المصري عن آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية اليوم، قائلًا إن الوزارة أجرت اتصالات مع مسؤولين سعوديين لمعرفة موعد فتح حركة الطيران بين مصر والسعودية وعودتها لوضعها الطبيعي قبل شهر فبراير الماضي، الذي أصدرت خلاله السلطات السعودية قرارًا بتعليق دخول المصريين لأراضيها بشكل مؤقت بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أن المسؤولين السعوديين أكدوا أن عودة الرحلات بين البلدين لوضعها الطبيعي سيكون قريبًا، في ظل سماح المملكة لمواطنيها بزيارة مصر، فضلًا عن ارتفاع أعداد المواطنين المصريين الحاصلين على لقاحات فيروس كورونا المعتمدة بالمملكة العربية السعودية.

أخبار الطيران بين مصر والسعودية اليوم

وعن أخبار الطيران بين مصر والسعودية اليوم، أشار المصدر لـ«الوطن»، إلى ارتفاع نسب السفر من مصر للمملكة خلال الأسبوع الماضي بالنسبة للعاملين المصريين بالسعودية الذين حصلوا على جرعتي لقاح كورونا، وذلك بسبب بدء العام الدراسي بالمملكة، خاصة أن عددًا كبيرًا من العمالة المصرية التي كانت تقضي فترة إجازة بمصر من العاملين بالمدارس والجامعات.

عودة الرحلات بين البلدين لطبيعتها خلال الشهور المقبلة

وتوقع المصدر أن تعود الحركة الجوية بين مصر والسعودية لوضعها الطبيعي قبل نهاية العام الجاري، خاصة بعد عودة الرحلات الجوية بين مصر والكويت لشكلها المعتاد، لافتًا إلى أن دولة الكويت تطبق إجراءات صحية صارمة ولم تكن لتعيد الرحلات مع مصر إلا بعد تأكدها من أن الإجراءات الصحية المطبقة بمصر جيدة، كما أن المطارات المصرية تطبق كافة الإجراءات الاحترازية بصرامة شديدة.

وأشار المصدر إلى أن شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية، تسير حاليًا رحلات يومية لنقل الفئات المستثناة من قرار تعليق الدخول للمملكة العربية السعودية، وهم العاملون المصريون بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم، والعاملون المصريون الحاصلون على جرعتي التطعيم بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى المواطنين السعوديين والدبلوماسيين.