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لأول مرة.. الدفاع السعودية تنشر فيديو لتخرج «دفعة نسائية» بالجيش

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ثروت منصور
01:03 م | الخميس 02 سبتمبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

نشرت وزارة الدفاع السعودية عبر «تويتر»، مقطع فيديو من مراسم تخريج أول دفعة نسائية بالجيش السعودي من مركز تدريب الكادر النسائي بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز، وذلك برعاية رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن، فياض الرويلي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن حفل التخرج الذي يحدث لأول مرة في المملكة بدأ بآيات من القران الكريم، ثم ألقى رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي، كلمةً أكّد فيها أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزة للمعينات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة.

وقال البلوي: «للمركز رسالة مهمة وهي توفير برامج ومناهج تدريبية متميزة وبيئة تعليمية مثالية وفقاً لمقاييس عالمية للجودة تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي بهدف الوصول إلى أداء أفضل يساعد على تحقيق أهداف الوزارة مستقبلاً».

وذكرت الوكالة السعودية في تقريرها «أن الدورة بدأت في 18 من شوال 1442هـ بمركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة واستمرت 14 أسبوعاً».

 

 

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