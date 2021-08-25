موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. بشرى سارة للعمالة المصرية

تأكيدًا لانفراد «الوطن» المنشور فى 27 يوليو الماضي بعنوان موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، والذي تضمن إمكانية سماح السلطات السعودية لفئات أخرى حصلت على جرعتي التطعيم أثناء تواجدها بالسعودية بالسفر إلى المملكة مباشرة من مصر لتنضم إلى الفئات المستثناة الأخرى، وهم العاملون المصريون بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم والدبلوماسيين والمواطنين السعوديين، تستعرض «الوطن» آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية.

آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية

وقال مصدر بوزارة الطيران المدني المصري، إن وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السعودية، وافقت اليوم على رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، وأن تطبق عليهم كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة، لافتًا إلى أن هذا القرار مؤشر قوي على قرب موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.

إبلاغ القرار لشركات الطيران لتنفيذه

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذا القرار يعني السماح للعمالة المصرية بالسعودية التي تحصلت على جرعتي التطعيم بالمملكة ثم سافرت لمصر لقضاء أجازتها بالعودة للمملكة مباشرة دون السفر لإحدى الدول كترانزيت لقضاء فترة إسبوعين الحجر الصحي، وفقا للقرارات السعودية مشيرًا إلى أنه يجرى إبلاغ شركات الطيران المصرية العاملة بين مصر والسعودية بهذا القرار للسماح للعاملين المصريين الحاصلين على جرعتي التطعيم بالسعودية من السفر من مصر للمملكة مباشرة شريطة وجود شهادة بحوزته معتمدة من وزارة الصحة السعودية بنظام الـ«qr code» المعتمد عالميًا.

بشرى سارة للعمالة المصرية بالمملكة

وأوضح المصدر أن هذا القرار يٌمثل بشرى سارة للعمالة المصرية التي عادت لمصر خلال الشهور الماضية، بعد حصولها على جرعتي التطعيم بالمملكة، إذ أنهى حالة الحيرة التي كانت تسيطر عليهم حول كيفية عودتهم إلى السعودية مجددًا وفي أي دولة سيقضون فترة الأسبوعين الحجر الصحى قبل السفر للمملكة.

القرار يُمهد لفتح الطيران بين مصر والسعودية

وأشار المصدر إلى أن العمالة المصرية التي تحصلت على جرعتي التطعيم بالمملكة سيسمح لها بالسفر للمملكة من مصر مباشرة لتنضم إلى الفئات المستثناة المسموح لهم بذلك، وهم المصريون العاملون بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم والمواطنون السعوديين والدبلوماسيون ،لافتا إلى أن هذا القرار يمثل تمهيدًا لعودة الرحلات بين مصر والسعودية لوضعها الطبيعى قبل فبراير الماضي التي أصدرت المملكة خلاله قرارًا بتعليق دخول المصريين للسعودية.