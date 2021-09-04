دراسة: مستخدمو أندرويد يقضون 2 مليار ساعة أسبوعيا على تطبيقات التسوق

أصبحت الأجهزة المحمولة، المساعد الأكثر استخداماً بالنسبة للمستخدمين، حيث من خلال هذه الأجهزة يستطيع المستخدم أن يقوم بالحصول على كل ما يريده دون أي مجهود بدني، مثل التسوق.

18 مليون ساعة أسبوعياً

وكشفت بحث حديث، أن مستخدمي الأجهزة المحمولة أمضوا وقتاً يقدر بنحو 49٪ في استخدام تطبيقات البيع بالتجزئة والتسوق، وذلك منذ يناير 2020، حيث وصلت عدد الساعات التي قضوها إلى 18 مليون ساعة أسبوعياً بحلول أبريل 2021.

ووفقًا لبحث جديد أجراه خبير الإعلانات Liftoff، استمر التسوق عبر الأجهزة المحمولة على الرغم من إعادة فتح الأسواق بعد عمليات الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا.

2 مليار ساعة

وانخرط مستخدمو Android بشكل كبير في تطبيقات التسوق وقضوا حوالي 2 مليار ساعة أسبوعيًا في هذه التطبيقات بحلول مايو 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 51٪ عن العام السابق.

معدلات الشراء

ارتفعت معدلات الشراء بحوالي 30٪ من يناير إلى مايو 2021، وزادت أحجام الشراء مع وصول السلال إلى أعلى مستوى لها عند 88 دولارًا في يونيو 2021، مقارنة بـ 74 دولارًا في يناير، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15.8٪.

متوسط تكلفة التثبيت

وبلغ متوسط ​​تكلفة التثبيت على Android 2.13 دولار أمريكي وهو أرخص بنسبة 55٪ من 3.85 دولار أمريكي على iOS ، بينما كانت معدلات التثبيت إلى الإجراء أعلى بنسبة 16.5٪ (Android) مقارنة بنظام iOS بنسبة 11.3٪.

وبشكل عام، أدت تطبيقات التسوق الرقمية الأولى إلى تفاعل أفضل مع المستخدم الأمريكي العادي الذي ينفق أكثر من ثلث أمواله في التطبيقات عبر الإنترنت، وهو ما يزيد 1.6 مرة عن تطبيقات أخرى.

ويتم أيضًا استخدام التطبيقات التي تتميز بمزيد من الأدوات التفاعلية بشكل أكبر مع ميزات داخل التطبيق مثل القصص وقوائم الرغبات التي تعمل على تحسين المشاركة.

وشكلت اللافتات (76٪) غالبية مرات الظهور الإبداعية، بينما تم استخدام أشكال الإعلانات باهظة الثمن بشكل أقل بكثير.