بعد افتتاحه في مصر.. طريقة التسوق من موقع أمازون

أعلنت أمازون، أمس الأربعاء، إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد "أمازون مصر Amazon.eg"، كبديل لموقع "سوق دوت كوم"، حيث قالت الشركة في بيان لها إنها تعتزم عرض ملايين من المنتجات والماركات عالية الجودة عبر Amazon.eg وعزم الشركة إطلاق تجربة تسوق مميزة بأسعار تنافسية وخيارات دفع سهلة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، طريقة التسوق من على موقع أمازون.

طريقة وخطوات التسوق من موقع أمازون

في البداية عليك تسجيل حساب في موقع أمازون من أجل الشراء، عن طريق التوجه إلى الصفحة الرئيسية لأمازون بالضغط هذا الرابط.

ثم اضغط على خيار New customer? Start here التي يمكن الوصول إليها من قائمة Account & Lists أعلى يمين الموقع.

وبعدها عليك كتابة كافة المعلومات المطلوبة وهي: الاس، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، ثم قم بإعادة إدخال كلمة المرور.

سيقوم الموقع بتسجيل دخولك بعد ملئ كافة البيانات، وبذلك تكون أنشأت حسابا خاصا بك يمكنك من خلاله البدء في التسوق مباشرة.

بعد تسجيل الحساب يمكنك البدء بالبحث عن السلعة من صندوق البحث في الصفحة الرئيسية، عن طريق فلترة نتائج البحث عن طريق التصنيف أو السعر أو المواصفات.

تصفح الأقسام المختلفة على أمازون من السلع والمنتجات، والدخول إلى الأقسام الفرعية منها حتى الوصول إلى السلعة المطلوبة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد أمس افتتاح مُستودع شركة "أمازون" في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وفي ذات الصدد، قال عمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر، إن شركة «سوق دوت كوم»، تدخل عهداً جديداً من النمو والتطور، بعد مشاركتها في الكيان الجديد لموقع «أمازون مصر»، لتوفير تجربة تسوق مميزة من خلال إتاحة الخيارات الواسعة من المنتجات وخدمات توصيل أسرع.