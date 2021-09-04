المطربة ساندي تحذر من سمكري البني أدمين: نصاب وكان هيجبلي شلل

حذرت المطربة ساندي عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، من «سمكري البني أدمين» الذي ظهر مؤخرا في عدد من فيديوهات النجوم.

وقالت ساندي «ده نصاب وعملي إصابة كانت هتعملي شلل رباعي، لأن الغضروف لمس النخاع الشوكي، لوكان قطعه كنت اتشليت أو مت».

وأضافت «منه لله يمهل ولا يهمل، وحسبي الله ونعم الوكيل، تحذير ياجماعة مش أي حاجة الفنانين أو الانفلونسرز يعلنوا عنها تعملوها أرجوكم».

ألبوم ساندي «اتنين في واحد»

يذكر أن آخر ألبومات ساندي، هو ألبوم «اتنين في واحد»، حيث قامت بتصوير الأغنية التي تحمل اسم الألبوم بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات الشاعر جمال الخولي، وألحان شريف إسماعيل، توزيع هاني ربيع.

وطرحت ساندي، من الألبوم 4 أغاني قبل طرح ألبومها وهي: «طبع الشتا»، «ريموت حياتك»، «كان عادي»، «زي التمثال»، وحققت نسب مشاهدة عالية عبر يوتيوب تجاوزت 3 ملايين، والألبوم من إنتاج ميدو منيب، ويضم 8 أغاني متنوعة ما بين الرومانسي والدراما والهاوس.

وتعاونت ساندي، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبدالوهاب، أحمد عبدالسلام.