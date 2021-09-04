الداخلية تكشف تفاصيل العثور على طفل بأحد طرق المعادي

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل عثور أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، على طفل ضال بأحد الطرق بدائرة القسم، مؤكدة أنه على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة للطفل، واتخاذ جميع إجراءات البحث عن أسرته.

وأضافت الوزارة، في بيان لها أنها تمكنت من تحديد هوية والدة الطفل المعثور عليه، حيث تبين أنها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي وباستدعائها قررت بأنه حال توجه نجلها لشراء بعض المستلزمات ضل الطريق، وتم تسليمها الطفل وتعهدت بحسن رعايته.

من جانبها، أعربت والدة الطفل عن شكرها وتقديرها للدور الإنسانى الذى قام به رجال الشرطة فى التواصل معها وإعادة نجلها لها، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.