بروتوكول تعاون بين «المهندسين» و«إجيماك» لتدريب حديثى التخرج.. (صور)

وقّعت شعبة الهندسة الكهربية بنقابة المهندسين بروتوكول تعاون مع شركة إجيماك، أحد مصانع المنتجات الكهربية الوطنية فى مصر، لتدريب وتأهيل مهندسى الكهرباء حديثى التخرج، وذلك برعاية المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والمهندس حسن عبد العليم الأمين العام للنقابة.

نقابة المهندسين

وأوضحت نقابة المهندسين، في بيان، أنه تم توقيع البروتوكول على خلفية زيارة وفد من النقابة برئاسة الدكتور محمد اليماني لمصنع إجيماك، حيث كان فى استقبال الوفد المهندس مدحت رمضان، رئيس مجموعة شركات اجيماك وعدد من قيادات الشركة، حيث تم خلال الزيارة تقديم عرض عن إجيماك والتصميم والبحوث والتطوير الجارى بالشركة.

تدريب المهندسين

ومن جانبه رحب المهندس مدحت رمضان، رئيس إجيماك، بالتعاون مع شعبة الهندسة الكهربية فى تدريب وتأهيل المهندسين حديثى التخرج بمصانع الشركة لمحاكاة سوق العمل، كما وافق على مقترح المهندس أحمد فؤاد، عضوالشعبة، على التنسيق مع الشعبة لتعيين الكوادر الشابة المتميزة بأحد مصانع الشركة، مع الموافقة على المقترح المقدم من المهندس أحمد الشناوى، وكيل الشعبة، بتدريب المهندسين حديثى التخرج بشكل دورى من باب المسئولية المجتمعية للشركة.

وأكد رمضان أنه سيتم خلال الفترة القادمة ترتيب زيارة لأعضاء الشعبة لزيارة مصنع اجيماك بالعين السخنة ومصنع شنت اجيماك بأكتوبر، للتعرف على أحدث منتجات الشركة من مختلف المهمات الكهربائية.

زيارة المصانع

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد اليماني، رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين، أن الهدف من الزيارة دعم السياسة العامة للنقابة والشعبة التى تستهدف تحقيق ورعاية مصالح المهندسين، موضحا أن الشعبة استطاعت خلال الفترة السابقة ورغم ظروف جائحة «كورونا»، أن تستمر في تقديم أنشطتها المختلفة سواء انتظام الاجتماعات أو تنظيم ندوات أو زيارة مصانع، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء مجلس الشعبة في مختلف اللجان العامة بالنقابة.

وأشار إلى أن التدريب والتوظيف يعد أحد أهم الأهداف الرئيسية المدرجة بخطة الشعبة، موجها الشكر لأسرة وفريق عمل إجيماك، كما وجه الشكر لمنسقي هذه الزيارة وهما المهندس وسام الشيخ، أمين الشعبة، بالتعاون مع نيفين عادل، مدير التسويق بـ«إجيماك».

إلى ذلك تفقد وفد أعضاء الشعبة مصنع إجيماك حيث زار قسم تجميع الأكشاك ولوحات التوزيع ووحدة الدهان ومصنع مهمات 66 ك.ف.، ومصنع المكابس والثنايات والارالديت والقواطع والسكاكين ومهمات المحولات.