خريطة قطع الكهرباء في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ لمدة أسبوع

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، اليوم، خطة فصل التيار الكهربائي علي مدار هذا الأسبوع في وذلك خلال الفترة من 4 سبتمبر 2021 حتى 9 سبتمبر 2021 في المناطق التابعة للشركة في المحافظات وهي: «الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ»، وذلك لأعمال الصيانة، حسب المناطق المحددة في جداول الصيانة الأسبوعية.

نشر جداول أسبوعية لخطة الصيانة

ونشرت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، علي صفحتها الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيانا بمواعيد ومناطق قطع الكهرباء في 4 قطاعات تابعة لها وهي قطاعات «جنوب الدقهلية – شمال الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ» وذلك بنشر بيان بالفصل المبرمج لشبكات الجهد المتوسط لفرق الصيانة خلال الأسبوع.

فترات انقطاع الكهرباء خلال اليوم

وتتراوح فترة انقطاع التيار الكهربائي في أعمال الصيانة من 3 ساعات إلى 5 ساعات يوميا تبدأ من الساعة 9 صباحا في كافة المناطق، وتنتهى الساعة 12 ظهرا أو 2 ظهرا حسب الوقت الذي تحتاجه في الصيانة.

وتجرى أعمال الصيانة على الكابلات أو الأسلاك الهوائية، وتعدد أعمال الصيانة بين تحسين الأداء أو الصيانة أو نقل الكابلات، أو إطلاق تيار على كابلات جديدة، أو زرع أعمدة جديدة، أو تركيب الخلايا الجديدة.

ونوهت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، على المواطنين في محافظات «الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ»، قاطني الأماكن والوحدات المحلية المتأثرة بانقطاع الكهرباء والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز، بضرورة اتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة انقطاع الكهرباء المعلنة.