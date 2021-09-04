بـ10 آلاف جنيه.. انخفاض أسعار «تشانجان ايدا 2022» بالسوق المصرى

شهد السوق المصري تباينا في أسعار عدد من موديلات السيارات، خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت أسعار عدة موديلات بينما انخفضت أخرى، متأثرة بعدة أسباب من بينها الأعداد المطروحة من كل موديل.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، الانخفاض الأخير على سيارة «تشانجان ايدا 2021»، التي انخفت فئاتها إلى 10 آلاف جنيه، بحسب وكيلها في السوق.

مواصفات «تشانجان ايدا»

- تضم محركاً بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 125، وأقصى عزم للدوران 160 نيوتن متر وعدد السلندارات 4.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومتر/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في 10.9 ثانية، كما تأتي مزودة بناقل سرعة أوتوماتيك بـ4 سرعات.

- تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 8.9 لتر من الوقود، وبلد المنشأ للسيارة اليابان.

- تحتوي السيارة على 5 مقاعد، و5 أبواب، وسعة الصندوق الخلفي 510 لترًا، وسعة خزان وقود 52 لترًا.

التجهيزات الداخلية في السيارة

تأتي السيارة بنظام زر تشغيل وإيقاف المحرك، والنظام الذكي لركن السيارة، ومثبت سرعة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، إضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية.

أسعار السيارة «تشانجان ايدا 2022»

1- الفئة الأولى بسعر 230.000 جنيه وكانت قبل الانخفاض تباع بسعر 240.000 جنيه

2- الفئة الثانية بسعر 215.000 جنيه وكانت قبل الانخفاض بسعر 225.000 جنيه. .

إلى ذلك يعاني سوق السيارات المصري خلال الأونة الأخيرة زيادة كبيرة لأسعار العديد من السيارات بمختلف الطرزات، بسبب النقص في السيارت المعروضة، حيث يرجع ذلك لقلة السيارات التي يتم استيرادها من الخارج بسبب ضعف الإنتاج في المصانع بسبب وباء كورونا وانتشار العديد من الأزمات التي أثرت على إنتاج السيارات حول العالم، والتى من أبرزها: مشكلة الرقائق الإلكترونية، التي أنهكت العديد من شركات السيارات.