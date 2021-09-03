أرخص من السوق.. تفاصيل مزاد 21 سبتمبر لبيع سيارات نيابات وجهات حكومية

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة المزادات التي تعلن عنها بوابة التعاقدات العامة، لبيع سيارات بأسعار أرخص من الأسواق، حيث أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزادًا علنيًا لبيع سيارات نيابات وجهات حكومية في قاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط، في تمام الساعة 12 ظهرًا، يوم 21 سبتمبر.

تفاصيل مزاد بيع سيارات نيابات وجهات حكومية

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لهيئة الخدمات الحكومية، يشمل مزاد السيارات بيع سيارات ملاكي وبيك اب وميكروباص ونقل وأوتوبيس وإسعاف وموتوسيكلات تروسيكل وجرار زراعي وبلدوزر ورأس تريلا ماركات: «هوجن، GMC، حلاوة، دايون، هامرز، انتوس، هوندا، هانكو، كوزاكي، جاوا، بيجو، MZ، شيفروليه، زيتور، فيات، كاتر بلر، نصر، مرسيدس، ايسوزو، افيكو، نيسان، ميتسوبيشي، بيدفورد، جيب شيروكي، فورد، سوزوكي، دودج، لاند روفر، ريجاتا، رانجلر، تويوتا، روماني، دايهاتسو ومان».

10 آلاف جنيه تأمين لدخول المزاد

وحددت الهيئة المبلغ المقرر أن يدفعه المتقدم لتأمين دخول المزاد بنحو 10 آلاف جنيه، على أن يكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، ويجب أن يقوم المتقدم بدفع 30% من السعر الإجمالي في حال رسو المزاد عليه وباقي الثمن خلال 15 يومًا.

شراء كراسة الشروط من هيئة الخدمات الحكومية

يشار إلى أنه يجب شراء كراسة الشروط لدخول المزاد وأن تكون بصحبة المتزايد وقت دخوله قاعة المزاد، ويتم شراء الكراسة من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي، على أن يكون سعرها 400 جنيه، وعلى المتزايدين اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تقدم مزادات بشكل مستمر في قاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة، ليسع أنواع مختلفة من السيارات مثل BMW ومرسيدس وهوندا وشيفروليه وفورد.