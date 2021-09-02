%59 ارتفاعا في مبيعات سيارات الملاكي خلال 7 أشهر في 2021

سجل معدل مبيعات السيارات «الملاكي» موديل عام 2021 ارتفاعا داخل السوق المحلي للسيارات، خلال الفترة من شهر يناير حتى يوليو الماضي، بنسبة وصلت إلى 59%، وبعدد 118 ألفا و915 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت مبيعات بـ74 ألفا و637 وحدة؛ وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «أميك».

ارتفاع نسبة مبيعات السيارات الملاكي مقارنة بعام 2020

وبحسب التقرير، سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي ذات السعة اللترية من (1300 : 1500) سي سي ارتفاعا خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2021 ، بعدد 19 ألفا و248 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت 11 ألفا و431 وحدة.

فيما سجل معدل مبيعات الملاكي ذات السعة اللترية من (1500 : 1600) سي سي ارتفاعا، حيث سجلت 58 ألفا و125 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت عدد 41 ألفا و693 وحدة.

زيادة في مبيعات سيارات «SUV»

وأوضح التقرير، ارتفاعا في معدل مبيعات السيارات الملاكي الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ذات السعة اللترية (2000 سي سي) أو أقل ارتفاعا، حيث سجلت 28 ألفا و674 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت عدد 15 ألفا و105 وحدات.

فيما سجل معدل مبيعات «الملاكي SUV» ذات السعة اللترية أكبر من (2000 سي سي( انخفاضا بنسبة 12% بعدد 1415 وحدة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت عدد 1601 وحدة.

جدير بالذكر، أنه خلال الفترة من يناير وحتى شهر يوليو الماضي، سجل معدل مبيعات السيارات بمختلف أنواعها ارتفاعا داخل السوق المحلي، بنسبة وصلت إلى 48.89% بنحو 161 ألفا و781 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال الـ7 أشهر الأولى من العام 2020، حيث وصل عدد المبيعات إلى 108 ألف و657 مركبة؛ وفقا للتقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «أميك».