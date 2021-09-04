مبروك عطية:لولا الشرع لحرمت الزواج.. وأعداء الله سموا الطلاق خراب بيوت

نشر الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وعميد كلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات بسوهاج، مقطع فيديو على قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، حمل عنوان: «إلى كل زوجة تزوج عليها زوجها الحقي نفسك قبل ما تدخلي جهنم».

الزواج في مفهوم مبروك عطية

وقال الدكتور مبروك عطية: «لولا أن الله شرع الزواج لدعوت الناس إلى تحريمه والبعد عنه في هذا الزمان، لأنه فاقد مقتضاه، فاللي عاوز يتجوز في ظل الإسلام يعني واحد عاوز يطير في السماء بدون جناحين من السعادة، واللي عاوز يتجوز في ظل الواقع واحد عاوز ينكد على غيره ويجيب واحد ينكد عليه، كل حاجة في ظل هذا الدين تحقق لصاحب الدين منتهى السعادة».

كيف ستدخل الزوجة التي تزوج عليها زوجها جهنم؟

وأضاف مبروك عطية: "ركزوا أنا عاوز للسيدة اللي جوزها اتجوز عليها، هتخشي النار ازاي، واقولها الحقى نفسك لانك بتنسي ربنا وبتنسى دينها".

ووصف الاستاذ بجامعة الأزهر، حال السيدة التي يتزوج عليها زوجها بالقول: "بقت حياتها اتجوز عليا، ويبتدي النكد والمحاليل تتعلق، الست مش بتقرأ القرآن وبتربي عيالها على كراهية ابوهم علشان اتجوز عليها.. علشان تروح جهنم، وهو اللي يكره عياله في امهم هيروح جهنم إلا لو لم يغفر الله لهما".

وتابع الدكتور مبروك عطية: "أنا لا بقول للراجل يتجوز عليها ولا تتجوزها اصلا لو تقدر تستغنى عن الزواج في زماننا والتفرغ للعبادة الله ولطلب العلم وصلة الأرحام وهما يومين كورونا أو غيرها كله بينقلب –بيموت-، هل الست دي فكرت أنها هتنقلب وأن ربنا هيحاسبها على عدم تدبرها للقرآن وعلى السموم اللي حطاها في العيال لان أبوهم اتجوز، كل ده مدسوس على المصريين من المسلسلات والافلام والثقافات الفارغة".

رسالة مبروك عطية للزوجة التي تزوج عليها زوجها

واسترسل عطية: "الدين ده بيقولك يا أختي لو مش طايقة سبيه، علشان هتتجوزي غيره، لكن سيبيه وانتي رايقة وتعبدي ربنا، تقعدي تعيطي وتقولي حرق قلبي، هو انتي ليكي قلب اساسا، بتكبري الدنيا ليه، بتضيعوا الدين ليه، والخلاصة يتجوز يطلق ليست نهاية العالم ولا خراب الدنيا، اللي سمى الطلاق خراب بيوت اعداء الله، خراب البيوت الحقيقي أن يعيش فيها غير متفاهمين على شقاق، ويدخلوا جهنم بسبب سوء العشرة جائز، اللي خلقنا قال وان يتفرقا يغنيهما الله، الدنيا بتنتهي يا بكورونا يا بالعن من كورونا يا من غير الاتنين زي الأجل.. الحق قبل اجلك ينتهي ولا عودة ولا رجوع واعمل حاجة لاخرتك واعملي حاجة لاخرتك".