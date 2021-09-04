وكالة الأنباء القبرصية: اجتماع تاريخي بين مصر وقبرص بالقاهرة اليوم

سلطت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية الضوء على انعقاد أعمال اللجنة العليا الحكومية المشتركة بين مصر وقبرص في القاهرة اليوم السبت، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، حيث وصفت الوكالة الاجتماع بالتاريخي الذي يعد فصلا جديدا في العلاقات بين القاهرة ونيقوسيا.

مناقشة مختلف قضايا التعاون بين مصر وقبرص

وقالت الوكالة القبرصية، في تقرير اليوم: إنه سيجري مناقشة مجموعة من القضايا وموضوعات التعاون المشترك بين مصر وقبرص كقضايا الطاقة والتعاون الدفاعي والعلاقات التجارية، في رسالة على رغبة البلدين في التعاون بما يخدم الاستقرار خصوصا في منطقة شرق البحر المتوسط.

وكانت الرئاسة القبرصية وصفت انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة والحكومية بأنها تعبر عن رغبة وإرادة البلدين في تطوير العلاقات بينهما، ودعم التعاون.

تفاصيل انعقاد اللجنة العليا المشتركة والحكومية بين مصر وقبرص

وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صباح اليوم، أنه ستعقد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس، وبمشاركة الوزراء المختصين أعضاء وفدي البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي: أن اللجنة العليا الحكومية والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، ستتناول عدة جوانب هامة من العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة، والشباب.

وتابع: أن اجتماعات اليوم الرفيعة المستوى تؤكد الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز إطار التعاون التقليدي بينهما وتطويره ليشمل مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط العميقة وأواصر الصداقة التاريخية بين البلدين.

كما سيتم التباحث حول المستجدات على الساحة السياسية إقليمياً وفي شرق المتوسط وعلي المستوي الدولي خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين الصديقين في المرحلة الراهنة، والتي تستوجب تكثيف التنسيق والتشاور بين مصر وقبرص على جميع المستويات، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام.