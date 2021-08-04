عمران خان يبحث مع «العسومي» القضية الفلسطينية ومواجهة الإسلاموفوبيا

استقبل عمران خان، رئيس وزراء باكستان، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق له، وبحث الجانبان عددا من القضايا العربية والإسلامية محل الاهتمام المشترك.

يأتي هذا في إطار فعاليات الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، إلى جمهورية باكستان الإسلامية.

وفي مستهل الزيارة، أعرب رئيس وزراء باكستان عن تقديره الكبير لهذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها على المستوى البرلماني، مشددا على علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلاده بالدول العربية، التي تعكسها الزيارات المتبادلة والتنسيق المشترك على أعلى المستويات.

وأكد عمران خان تطابق وجهات النظر بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالدعوة إلى تعزيز لغة الحوار البنَّاء في حل جميع الأزمات، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ومنطقة آسيا، والسعي المشترك إلى تحقيق ركائز الأمن الاقتصادي المستدام، مشددا على أن ظاهرة الاسلاموفوبيا تمثل أحد التحديات المشتركة التي يواجهها العالمين العربي والإسلامي، وتتطلب تكاتف الجهود من أجل مواجهتها والتغلب عليها.

من جانبه، أكد «العسومي» اهتمام البرلمان العربي بتعزيز العلاقات بين الدول العربية وباكستان، خاصة في ظل وجود آفاق وفرص واعدة للتعاون الشامل بين الجانبين، ولاسيما في المجال الاقتصادي، وذلك من خلال استكشاف مجالات الاستثمار، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالخطط الوطنية للتنمية المستدامة، وتنويع مجالات الاقتصاد وتعزيز الشراكات التجارية، وإنشاء مجالس تنسيق مشتركة بين الدول العربية وباكستان.

وشدد رئيس البرلمان العربي، على أن نقاط الاتفاق الكبيرة بين الجانبين العربي والباكستاني، تمثل مدخلا بنَّاءً في توثيق التعاون بين الدول العربية والإسلامية، خاصة فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، فضلا عن الدعم المتبادل للقضايا العربية والإسلامية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.