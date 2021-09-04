تأجيل دعوى إلغاء منع نزول «المحجبات» حمامات السباحة بالأندية والفنادق

قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات، بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى رقم 55949 لسنة 75 ق، المقامة من أحد المحامين بوقف التمييز الذي تمارسه الأندية والفنادق ضد المحجبات ومنعهن من نزول حمامات السباحة بحجابهن، لجلسة 2 أكتوبر.

إنشاء مفوضية لإلغاء العنف والتمييز

وطالب محمد حامد سالم، المحامي، ومقيم الدعوى، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكل التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك، وإنشاء مفوضية للقضاء على كل أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.

منع حظر ارتداء المرأة الحجاب

وقال صاحب الدعوى إن قهر المرأة والتنمر ضدها أبرز الدوافع التي حركته لإقامة دعوى منع حظر ارتداء المرأة الحجاب والمايوه الشرعي في بعض الفنادق والمنشآت العامة، معتبرًا أن هذا نوع من التطرف، على حد تعبيره.

إصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تميز ضد المرأة

وأكد سالم في الدعوى أنه من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كل الأنشطة وبحجابها أيضًا داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها، مطالبًا بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.