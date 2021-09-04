معهد وقاية النباتات ينظم دورة تدريبية عن مكافحة الآفات الزراعية بسوهاج

نظم معهد بحوث وقاية النباتات دورة تدريبية بعنوان «الاتجاهات الحديثة للمكافحة المتكاملة للآفات الزراعية»، بمحطة بحوث شندويل بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأهمية الدور الإرشادي لمحطات البحوث الزراعية بالمحافظات المختلفة لنشر الوعي بمستحدثات وسائل مكافحة الآفات الزراعية وبرعاية محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

التدريب يستهدف تقليص استخدام المبيدات للحفاظ على بيئة زراعية خالية من التلوث

وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، بأن الدورة استهدفت عدة محاور هامة في مجال المكافحة المتكاملة منها الاتجاهات الحديثة للمكافحة المتكاملة لآفات الموز، فضلًا عن الجديد في المكافحة الحيوية وأهمية الحفاظ الأعداء الحيوية بالبيئة الزراعية وكذلك استخدام بعض المواد الآمنة على صحة الإنسان والبيئة في مكافحة الآفات وأثر ذلك على زيادة المحصول، وبهدف تقليص استخدام المبيدات التقليدية للحفاظ على بيئة زراعية خالية من التلوث، كما تمّ التركيز في التدريب على التعريف بدودة الحشد الخريفية والأضرار الناتجة عنها للمحاصيل الرئيسية، ووطرق المكافحة المتكاملة لهذه الآفة، إضافة إلى الآفات التي تهاجم نحل العسل وطرق تطوير مصائد دبور البلح الأحمر الذي يهاجم المناحل.

يحاضر في الدورة التدريبية أساتذة متخصصون بمعهد بحوث وقاية النباتات

وحاضر بالدورة التدريبية أساتذة متخصصون بمعهد بحوث وقاية النباتات بفرع بشندويل ، وشارك بها عدد كبير من مهندسي المكافحة والإرشاد وشباب الخريجين بالإضافة لعدد من الباحثين بالمحطة وكلية الزراعة جامعة سوهاج.

وأشرف على تنفيذ الدورة الدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات، وحضر افتتاح الدورة الدكتور عابدين خليل وكيل معهد بحوث وقاية النباتات، والدكتور إبراهيم عبدالهادي مدير المحطة الإقليمية، والدكتور أبوبكر الدقاق مدير محطة بحوث شندويل، وإعداد وتنفيذ الدكتورة عزة عبدالجواد رئيس الفريق البحثي بفرع المعهد بشندويل.