«الزراعة»: ارتفاع صادرات مصر إلى أكثر من 4.5 مليون طن حتى الآن

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.5 مليون طن حتى الآن.

وتلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 31 أغسطس 2021.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 ملايين و553 ألفا و168 طنا من المنتجات الزراعية، وضمَّت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و833 ألفا و54 طنا، بالإضافة إلى تصدير 620 ألفا و644 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 511 ألفا و31 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 196 ألفا و296 طنا، في حين احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 140 ألفا و460 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 45 ألفا و192 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 20 ألفا و445 طنا، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألفا و342 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 ألفا و955 طنا، بينما حصل الرمان على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 12 ألفا و594 طنا، وحصلت المانجو على المركز الحادي عشر بإجمالي 11 ألفا و593 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 9 آلاف و315 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 آلاف و365 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 6 آلاف و850 طنا.