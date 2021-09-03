مطروح تفتح باب التقديم لأول مدرسة ثانوية متخصصة في الزراعة المطرية

أعلن عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، عن فتح باب القبول للإلتحاق بمدرسة مطروح الثانوية المتخصصة في الزراعة المطرية، الملحقة بمركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، بمجموع 230 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية، بداية من بعد غد الأحد 5 سبتمبر ويستمر حتي يوم الخميس 16 سبتمبر بمقر إدارة التعليم الزراعي بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمطروح.

خبراء الزراعات المطرية الصحراوية يعلمون طلاب مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن الطلاب سيتلقون التدريبات العملية على أيدي خبراء مركز بحوث الصحراء، المتخصصين في الزراعات المطرية الصحراوية التى تتناسب مع طبيعة صحراء مصر ويكون مقر المدرسة في قرية القصر غرب مدينة مرسى مطروح.

شروط الإلتحاق بمدرسة الزراعة المطرية في مطروح

وحددت مديرية التربية والتعليم بمطروح عدة شروط لقبول الإلتحاق بمدرسة مطروح الثانوية الزراعية الملحقة في مركز بحوث الصحراء بمطروح وهي علي النحو التالي:-

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب من أبناء مطروح الحاصلين علي الشهادتين الإبتدائية والإعدادية من محافظة مطروح.

- أن يكون الطالب حاصلا علي مجموع درجات 230 درجة في الشهادة الإعدادية.

- حضور الإختبار الإلكتروني.

- حضور المقابلة الشخصية.

- يجرى قبول الطلاب الأعلى مجموعا في الإعدادية والإختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية.

المستندات المطلوبة للتقديم في مدرسة الزراعة المطرية

وعلى الراغبين في التقديم بمدرسة الزراعة المطرية تجهيز المستندات المطلوبة للتقديم وهي كالتالي:

- صور طبق الأصل من شهادة الاعدادية.

- شهادة ميلاد الطالب.

- صور شخصية 4 في 6.

- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية المتخرج منها.