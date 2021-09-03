الزراعة في أسبوع.. اعتماد 287.5 مليون جنيه للاستثمار بالماشية وقوافل بيطرية مجانية

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الانفوجراف الأسبوعي في نسخته رقم 54، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 27 أغسطس وحتى 2 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وألقى الملخص الأسبوعي الضوء على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وتناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية لمنظومة التغذية الصحية لطلاب المدارس وجهود العلاج والوقاية من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية.

بحث التداخلات بين جهات الولاية المختلفة على الأراضي

كما عقد وزير الزراعة والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا لبحث حل التشابكات والتداخلات بين جهات الولاية المختلفة على الأراضي، والتنسيق بين تلك الجهات، وسبل تعظيم الاستفادة من أراضى الدولة، واستغلالها بالشكل الأمثل.

وتفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبرافين اجرايوال، الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر ومقره بمدينة الأقصر.

كما تفقد زراعة القصب بالشتلات والتنقيط، إضافة إلى الأنشطة التي تم تنفيذها من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة وبرنامج الغذاء العالمي من خلال برنامج دعم صغار المزارعين في صعيد مصر، وكذا محطة بحوث المطاعنة، كما تفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه اللواء أشرف الدوادي، محافظ قنا، مركزالخدمات الزراعية بقرية المراشدة، وكذلك متابعة «باب رزق» لتمويل المشروعات ضمن قافلة الشمول المالي، إضافة إلى مشاركتهما في فعاليات مؤتمر مشروع تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى أساليب الري الحديثة، كما شهدا مع علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي، توقيع بروتوكول تعاون لتطبيق أنظمة الري الحديث بين البنك الزراعي المصري والجمعية التعاونية العامة للاستصلاح الزراعي والجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة، إضافة إلى تسليم 12 بون لتموين سيارات الأجرة الجديدة بقيمة 1000 جنيه لكل سائق.

المشروعات الممولة بقروض

وخلال الأسبوع، ترأس «القصير» اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وبحث الاجتماع نتائج المشروعات الممولة بقروض من بعض الجهات الدولية المانحة لتمويل القطاعات الزراعية الرئيسية، مثل الثروة الحيوانية والداجنة والألبان والأسماك والري الحقلي، كما عقد اجتماعا مع قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لبحث آخر تطورات مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة.

ووافق مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو، برئاسة وزير الزراعة، على اعتماد مبلغ 287,5 مليون جنيه لعدد 1730 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس ماشية 19 ألف رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين، وبذلك يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالى 5.2 مليار جنيه لأكثر من 32 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد عن من 350 ألف رأس ماشية.

وخلال هذا الأسبوع، نظم معهد البساتين ورشة بعنوان «التين الشوكي زراعة وصناعة»، في محطة بحوث سخا بكفر الشيخ، ويهدف اليوم الحقلي إلى الاطلاع على هجين الذرة الشامية، وكذلك على أصناف الأرز الجديدة والتجارية عالية الإنتاجية والموفرة للمياه.

الممارسات الزراعية المثلى

وشارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في ورشة العمل التي نظمها مشروع التنمية الشاملة والمستدامة لسلسلة قيمة الطماطم في مصر الممول من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حول «الممارسات الزراعية المُثلى للحفاظ على نسبة متبقيات المبيدات وفقاً للحدود الآمنة عالميا»، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وأعلن المعمل إضافة جهاز جديد بقسم الميكروبيولوجي، والذي يستخدم للكشف عن البكتريا والفيروسات والكائنات المعدلة وراثيا والمنتجات المخالفة لمواصفة الحلال على مستوى الأحماض النووية، وذلك خلال 24 ساعة فقط، مما يوفر الكثير من الوقت لعملاء المعمل، كما بلغ إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها المعمل بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من عملاء المعمل هذا الأسبوع حوالي 4500 عينة.

كما قام معهد بحوث الصحة الحيوانية، بتنفيذ دورة تدريبية عملية لطلبة كلية العلوم بجامعة الأزهر في أسيوط، بعنوان «الطرق الحديثة لعزل وتعريف البكتيريا».

قافلة بيطرية مجانية

كما تم تنظيم قافلة بيطرية مجانية في قرى محافظة المنوفية ‏من خلال الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمحافظه المنوفية، وتم خلالها علاج وفحص 5900 رأس ماشية مجانا لصغار المزارعين.

وأعلن اللواء إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للطب البيطري رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، اعتماد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للمجزر الآلي بالنوبارية التابع للصندوق، للذبيح بغرض التصدير.

ضبط لحوم ودواجن فاسدة

كما تم الإعلان عن ضبط لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 126 طنا و180 كيلو لحوم، كما قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، بشن حملة مكبرة في 12 محافظة وهي «الشرقية، الغربية، بني سويف، الدقهلية، البحيرة، السويس، المنوفية، القليوبية، المنيا، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ»، حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 275 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر اغسطس، وتم رصد 129مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.