إنقاذ سيدة من الغرق في نيل أسيوط

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسيوط من إنقاذ سيدة من الغرق، حيث جرى نقلها لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط تلقت إخطارًا بسقوط إحدى السيدات بنهر النيل بنطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ أسيوط.

وبالانتقال إلى موقع البلاغ جرى إنقاذ السيدة، وبسؤالها تبين أنها ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وقالت إنها أثناء تواجدها بمحل الواقعة اختل توازنها وسقطت بمياه نهر النيل.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.