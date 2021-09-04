الداخلية عن واقعة التعدي على سيدة بأحد شوارع المنوفية: خلافات مع خالها

أوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، من تعليق مدعوم بمقطع فيديو، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بأحد الشوارع بمنطقة سرس الليان بالمنوفية.

وأكد بيان الوزارة أنه تبين وقوع مشادة كلامية قام على إثرها خال السيدة المشار إليها وصاحب إحدى قاعات الأفراح الكائنة بمنطقة محل سكنها بالتعدى عليها، وذلك بسبب تضررها من الضوضاء التي تسببها قاعة الأفراح المملوكة لخالها.

وأضافت الداخلية، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.