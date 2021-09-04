 بمناسبة «عيد الفلاح».. بنك مصر يقدم «مزايا وعروضا» مجانية

يشارك بنك مصر في فعاليات الشمول المالي المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2021، احتفالاً بـ«عيد الفلاح» تحت رعاية البنك المركزي المصري، وذلك تعزيزا لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.

وتأتي تلك المشاركة، إيماناً من البنك بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة منها على سبيل المثال؛ حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، التمويل والائتمان، وحرص البنك بمناسبة «عيد الفلاح»، على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء.

فتح حسابات للعملاء الجدد بدون «مصاريف وحد أدنى»

يذكر أن أبرز المزايا والعروض المجانية التي يوفرها البنك خلال تلك الفعالية تتمثل في: فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري أو البطاقة الكلاسيكية للخصم الفوري مجانا، بالنسبة للعملاء الأقل من 16 عام يتم الاعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً ضمن برنامج الشباب، وبالنسبة للعملاء من سن 16 عام إلى 30 عام يتم فتح الحسابات مع إصدار بطاقة الخصم الفوري الممنوحة ضمن برنامج الشباب مجانا.

الحصول على بطاقة ائتمانية

كما يمكن للعملاء من سن 21 عام إلى 30 عام أيضاَ الحصول على بطاقة ائتمانية يتم تحديد نوعها وفقاً للحد الائتماني الممنوح للعميل والسياسة والشروط الائتمانية للبنك، أما بالنسبة للعملاء مستخدمي تطبيق محفظة بنك مصر الإلكترونية يتم استرداد 20 % من الحركة المالية الأولي مع تطبيق الشروط المنظمة لذلك.

ويحرص البنك خلال هذه الفعاليات على التواجد خارج فروعه والترويج لمنتجاته تحت مظلة الشمول المالي، والوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية والتي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.

تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي

كما يحرص بنك مصر دائماً على تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع، وخاصة تلك المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي التي تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والوصول لكافة فئات المجتمع بغرض دمجهم في النظام المالي الرسمي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الافراد.

نشر التوعية بالشمول المالي والثقافة المالية

ويواصل البنك جهوده لنشر التوعية بالشمول المالي والثقافة المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية لطلاب الجامعات والمدارس، إلى جانب تبني عدة برامج للتثقيف والشمول المالي منها على سبيل المثال: دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة «رواد النيل»، تحت رعاية البنك المركزي المصري والتي تهدف لمساندة رواد الأعمال الشباب وتشجيع الشركات الناشئة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تقديم الدعم لها.