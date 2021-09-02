قرض «إكسبريس بنك مصر».. 12 معلومة عن أسرع تمويل للمشروعات عبر الإنترنت

إذا كنت تسعى للحصول على أسرع قرض لتمويل مشروعات، فإن الأمر أصبح سهلًا بعد أن وقعت شركة فودافون وبنك مصر بروتوكول تعاون لدعم وتفعيل التحول الرقمي، ومساندة المشروعات الصغيرة، وتقديم حلول متكاملة لدعم ذلك القطاع لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة.

طريقة الحصول على القرض

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير معلومات عن أسرع قرض في مصر وطريقة الحصول عليه:

- قرض «أكسبريس مشروعات صغيرة» المقدم من بنك مصر وخدمات الاتصالات والتكنولوجيا المقدمة من شركة فودافون مصر لمساعدة شركات المشروعات الصغيرة على تطوير أعمالها.

- يعتبر أول قرض رقمي متكامل لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر من خلال قطاع التحول الرقمي بالبنك.

- يُمكّن عملاء البنك من تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة «أون لاين» من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع.

- متابعة إجراءات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات، ما يجعل هذا القرض هو أسرع قرض في مصر.

- يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

- قرض «اكسبريس مشروعات صغيرة» حقق نجاحاً كبيراً، حيث وصل حجم التمويل لأكثر من 10 مليارات جنيه قبل انتهاء العام الأول من اطلاق المنتج.

- أُطلق منتج «بنك مصر اكسبريس معاملات إسلامية» بداية من شهر أغسطس 2021 تحت اشراف هيئة رقابة شرعية.

الهدف من القروض السريع

- يهدف البروتوكول إلى تقديم الخدمات والمنتجات المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة من قبل بنك مصر وشركة فودافون مصر.

- يتم تقديم عرض قيم للعملاء من شركات المشروعات الصغيرة يشمل كافة الحلول والمنتجات التي تلبي احتياجات هذه الفئة من العملاء.

- يقدم بنك مصر خدمات كثيرة من ضمنها قرض «إكسبريس مشروعات صغيرة»، وشركة فودافون مصر تقدم لهم مجموعة من الخدمات التي تساندهم في تطبيق عملية التحول الرقمي، وفي الصمود أمام التحديات المختلفة.

- تقدم فودافون حلول فريدة لعملاء بنك مصر من الشركات و عملاء شركة فودافون مصر من خلال منصة الVHUB والذي يهدف الى توسيع نطاق الأعمال مع الحفاظ على العمليات الحالية التي تجرى داخل المؤسسات.

- مساندة الشركات لدمج جميع الأعمال بشكل واضح ومنظم يجعل العملية الإدارية أكثر سلاسة بدون تعقيدات، ذلك إلى جانب توفير التكاليف والوقت.

- تقديم عروض حصرية لعملاء الشركات الصغيرة على خطوط المحمول الخاصة بالشركات، وذلك بهدف تحقيق تكامل بين عمليات التمويل الفائق السرعة.