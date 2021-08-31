للمصابين وأسر الشهداء.. بنك مصر يواصل تلقي طلبات «التمويل العقاري»

تواصل البنوك المصرية المشاركة في تنفيذ مبادرة التمويل العقاري، الإعلان عن القواعد والضوابط الخاصة بالحصول على قرض تمويل وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد 3%.

المصابين وأسر الشهداء

ومن بين هذه القواعد والضوابط التي تم الإعلان عنها الخاصة ببنك مصر، هي استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة «الأقارب حتى الدرجة الثانية»، من شرط الحد الأقصى للدخل وذلك للوحدات الواردة من صندوق الاسكان الاجتماعي، وفقاً لمستندات حصلت عليها «الوطن».

وكشف مصدر ببنك مصر لـ«الوطن» عن المستندات المطلوب توافرها بالنسبة للوحددة السكنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة:

المستندات المطلوبة عند شراء وحدة سكنية من مطور عقاري «شركة»:

- صورة من المستندات الخاصة بالشركة «سجل تجاري حديث، بطاقة ضريبية سارية، عقد».

- صورة من عقد ملكية الأرض للشركة المالكة المقام عليها المشروع.

- صورة رسمية من من تراخيص البناء والعقار.

- عقد بيع ابتدائي بين العميل والبائع أو المطور.

- صورة رسمية من موافقة جهاز المجتمعات العمرانية الجديدة بأنه لا مانع من رهن الوحدات لصالح البنك.

- شهادة مكلفة عقارية «كشف رسمي حديث من مأمورية الضرائب العقارية».

- صورة من الموقف المالي الحالي لقطعة الأرض المقام عليها العقار.

- شهادة عدم وجود مخالفات.

- صورة رسمية من الرسومات الهندسية للمشروع.

- صورة من خطاب تخصيص الأرض من جهاز المدينة.

- صورة من محضر استلام الأرض المعتمد من جهاز المدينة.

المستندات المطلوبة لشراء وحدة سكنية بعقار ملك لأفراد:

- صورة من خطاب تخصيص الأرض من جهاز المدينة.

- صورة من محضر استلام الأرض المعتمد من جهاز المدينة.

المستندات المطلوب للوحدات المسجلة بالشهر العقارى:

- صورة رسمية من العقد المسجل بالشهر العقارى.

- صورة رسمية من تراخيص البناء.

- شهادة تصرفات عقارية لصالح وضد البائع «المالك».

- شهادة مكلفة عقارية «كشف رسمي حديث من مأمورية الضرائب العقارية».

- شهادة عدم وجود مخالفات.

- عقد بيع ابتدائي بين العميل والبائع أو المطور-صورة من بطاقة الرقم القومي للبائع.

المستندات المطلوبة للوحدات السكنية القابلة للتسجيل:

- صورة رسمية من سند ملكية الأرض المسجل بالشهر العقارى.

شروط عامة للوحدة محل التمويل:

- أن الوحدة بغرض السكن الدائم وليست للسكن السياحي أو الموسمى.

- أن تكون الوحدة كاملة التشطيب (جاهزة للسكن) وكاملة المرافق (كهرباء، مياة).

- الوحدة مسجلة بالشهر العقاري أو قابلة للتسجيل.

- الوحدة قائمة ومرخصة.