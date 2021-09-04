حسونة: إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة خطوة غير مسبوقة من الدولة

ثمَّنت أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، عضو مجلس النواب السابق، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إنشاء «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف»، مؤكدة أنها خطوة مهمة اتخذتها الحكومة في هذا التوقيت تجاه المرأة المصرية، كما أنها رسائل قوية وغير مسبوقة من الدولة لدعم وحماية المرأة المصرية.

خطوة جديدة تجاه المرأة المصرية

وأوضحت «حسونة»، في بيان، أن إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة المصرية من العنف يُعتبر خطوة جديدة تجاه المرأة المصرية لاستكمال حقوقها، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تحرص بشكل مستمر على الوقوف بقوة ضد كل أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة من قديم الأزل حتى هذه اللحظة، ويأتي ذلك من خلال القوانين التي يتم سنها دفاعًا عن حقوقها، أو غيرها من الإجراءات التي تحافظ على حقوقها على أرض الواقع.

إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة

وأصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول قرارًا ينص على إنشاء وحدة تسمى «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المشرف العام.

ونص القرار على أن هدف الوحدة تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرًا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.