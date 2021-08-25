وزير القوى العاملة لـ«مسؤولة أممية»: المرأة في قلب وعقل الدولة المصرية

التقي محمد سعفان وزير القوى العاملة، في مكتبه بديوان عام الوزارة، إيلينا بانوفا، المنسقة الإقليمية للأمم المتحدة في مصر، وآرون جاكوب، مسؤول التنسيق التنموي ومدير البرامج بالمنظمة، لاستكمال التعاون القائم بين الجانبين في مختلف مجالات عمل الوزارة، فضلا عن مجموعة من الملفات فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وخطة الوزارة المستقبلية، والمشاركة في دعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري.

المسؤولة الأممية تشيد بجهود وزير القوى العاملة لرعاية الفئات الأكثر احتياجا

وفي مستهل اللقاء، قدّمت المنسقة الإقليمية للأمم المتحدة، بحسب بيان عن وزارة القوى العاملة، الشكر والتقدير للوزير على حسن الاستقبال، وأثنت على الجهود الكبيرة التي تتم تحت قيادته في وزارة القوى العاملة لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، ووضع خطط التشغيل وتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب وتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجا في الريف المصري.

بانوفا تشيد بجهود خفض معدلات البطالة لـ7.3%

وأثنت بانوفا، على الجهود التي تم بذلها لخفض معدلات البطالة إلى 7.3%، ودور الوزارة في توفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف نواحي الدولة المصرية، وإدارة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيض آثارها على القطاع الخاص ومنشآته، وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة الأكثر تأثرا من هذه الأزمة، وتقديم المنح الاستثنائية لهم لرعايتهم اجتماعيا وصحيا.

وأشادت بانوفا بقرارات الوزير الخاصة بتشغيل النساء ليلا، وحظر عملهم في بعض الأعمال التي كان لها عظيم الأثر دوليا ومحليا في المساواة بين الجنسين ودعم مكانة مصر في هذا الشأن، وجهود الوزارة في لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وأعمال السلامة والصحة المهنية وانجازاتها في المحافظات.

كما أبدت المنسقة الإقليمية، الرغبة في المشاركة والتعاون مع الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تعدها الوزارة، وخلق فرص عمل لائقة للشباب المصري المستهدفين، والعمل مع قطاع العمالة غير المنتظمة الأكثر أهمية في الدولة المصرية، ومشروعات مبادرة «حياة كريمة» المشروع الأكثر جذبا للانتباه في العالم، في القري التي تم اختيارها لتنفيذ المبادرة لرفع مستوي معيشة 58 مليون مواطن في المرحلة الأولى منها.

بدوره، رحب الوزير بالمنسقة الإقليمية للأمم المتحدة، وشكرها على التعاون المستمر مع الوزارة فيما يخص كل الأعمال المشتركة، متمنيا مزيدا من التعاون والمشاركة والتفعيل للأعمال التي تمس حياة المواطن المصري وترتقي بمستوى معيشته في المجتمع.

سعفان: خفض معدلات البطالة لـ7.3% دور الدولة المصرية بأكملها وليست لوزارة بعينها

وشدد الوزير على تسخير إمكانيات الوزارة للوصول للنتائج المرجوة من التعاون بين الطرفين، ووضع خطط العمل المشتركة للفترات القادمة، مشيرا إلى أنّ خفض معدلات البطالة لـ7.3% دور الدولة المصرية بأكملها وليست لوزارة بعينها، بل الوزارات والجهات يعمل الجميع في مجالات العمل، والمشروعات القومية التي تم إنشاؤها واستوعبت العديد من الشباب ووفرت مزيد من فرص العمل لهم.

سعفان: التعامل مع جائحة كورونا جاء وفقا لاستراتيجية دولة يقودها الرئيس السيسي

وعن ملف التعامل مع جائحة كورونا، أشار الوزير إلى أنّ التعامل مع آثارها، كان استراتيجية دولة يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل لحظيا مع النتائج التي أسفرت عنها، والفئات التي تأثرت بها وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، وتوفير مظلة رعاية متكاملة وشاملة لهم، ساهمت الوزارة في المنح التي أقرتها القيادة السياسية لتلك الفئة لمدة 6 أشهر، الأمر الذي لم يحدث في أي دولة من دول العالم.

المرأة في قلب وعقل الدولة المصرية

وأوضح الوزير أنّ المرأة في قلب وعقل الدولة المصرية، لها العديد من الخطط التي يتم وضعها لحمايتها ورعايتها وتوفير فرص عمل لائقة لها، وتنظيم حياتها العملية في مناخ مستقر، كما تعمل الدولة حاليا على توفير مزيد من الدعم لها حتى تصل إلى وضع أفضل في المستقبل القريب.

وأكد الوزير أنّه بالنسبة لتحديد الحد الأدنى للأجور، عملت الوزارة مع أصحاب الأعمال والعمال لعدة سنوات قبل صدور القرار بتحديده، وعقدت مزيد من المناقشات والجلسات الحوارية الحضورية مع الاتحادات العمالية حوله، بما يخدم ثلاثية العمل من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وتابع أنّه بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، حرصت الوزارة على الاهتمام بوظائف المستقبل ووضعها ضمن خطط العمل، وتوفير البدائل اللائقة للشباب وراغبي العمل، والتدريب على المهن التي سيتم استحداثها في المستقبل القريب أو البعيد، من خلال عمل بروتوكولات تعاون مع أكبر الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال .

وقدّم الوزير الشكر لمنسقة الأمم المتحدة، على ترحيبها للتعاون والمشاركة مع الوزارة فى العديد من الأعمال بما يضفي على العملية مزيد من النجاح، وعلى وصفها مبادرة «حياة كريمة» بالمبادرة الأولى والأوحد على مستوى العالم لتطوير وتغيير حياة الأكثر احتياجا للدعم داخل الدولة المصرية.

وأكد الوزير أنّ الوزارة تقوم في إطار مبادرة «حياة كريمة» على توصيف كل الأعمال التي تقوم بها لخدمة المبادرة بشكل عام، والمواطن المصري بشكل خاص، قائلا إنّ توفير وظيفة هو «حياة كريمة»، والتدريب من أجل التشغيل هو «حياة كريمة»، ودعم العمالة غير المنتظمة هو «حياة كريمة»، يتم توصيف ذلك على مستوى كل من الوزارة ومديريات القوى العاملة التابعة لها.

«حياة كريمة» استوعبت كل فئات الشعب على المستوى القومي

وأشار الوزير إلى أنّ مبادرة «حياة كريمة» استوعبت كل فئات الشعب على المستوى القومي، واستطاعت من خلالها الجهات والوزارات الحكومية من تطوير القري التي تمس حياة 58 مليون مواطن على أرض الواقع، بما أعطى الانطباع أنّ الدولة المصرية تنتقل بحياة مواطنيها انتقالا سريعا وتغييرا شاملا نحو الأفضل في مختلف نواحي حياتهم.

وفي نفس السياق، أكد الوزير أنّ وزارة القوى العاملة تعمل مع العديد من الجهات الدولية، وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة العمل الدولية، في مزيد من الأعمال المشتركة، في إطار بروتوكولات موقعة، وبرامج عمل مشتركة، لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع، ووجه بعمل منظومة للتواصل مع الأمم المتحدة ومنظماتها بشكل مباشر.

وفى ختام اللقاء، تفقد وزير القوى العاملة والمنسقة الإقليمية للأمم المتحدة، نماذج لوحدات التدريب المتنقلة بديوان الوزارة، استعرض خلاله الوزير المهن التى يتم التدريب عليها فى الوحدة وهي التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية، موضحاً أن مدة التدريب فى دورة التفصيل شهر، وباقي الدورات لمدة 14 يوما.

من جانبها، أثنت المنسقة الإقليمية على جهود الوزارة في إعداد تلك الوحدات وفكرة التدريب من أجل التشغيل فى القرى والنجوع.

حضر اللقاء ايهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، وآمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.