«الأوقاف»: لا نعمل في جزر منعزلة خلال معركة بناء الوعي

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة من أجل بناء الوعي وأثره على استقرار الدول، ومواجهة التحديات سواء الإقليمية والدولية، مضيفًا: «في حين أن العالم كله يواجه جائحة كورونا، نجد أن هناك بعض الجماعات تضلل الناس بشأن عدم ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للحد من الفيروس».

معركة بناء الوعي

وشدد الوزير، في كلمته بندوة «بناء الوعي وأثره في استقرار الدول»، التي تنظمها وزارة الأوقاف اليوم السبت، بالقاعة الرئيسية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، على تضافر الجهود بين المؤسسات في معركة بناء الوعي، مثلما توحدت في مواجهة التطرف والإرهاب.

لا نعمل في جزر منعزلة

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه سيتم تدريب 30 ألف معلم، بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم لبناء الوعي الديني للمدرسين، بالإضافة إلى ترتيب عودة الندوات بالتنسيق مع وزارة الشباب، مضيفا: «ما يقال إننا نعمل في جزر منعزلة ليس له أساس من الصحة بل نعمل على التنسيق مع كافة المؤسسات ونسعى إلى زيادتها خلال الفترات المقبلة مع الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية».

خطورة حروب الجيل الرابع

وتابع «جمعة»: «نسعى لتوعية المواطنين بخطورة حروب الجيل الرابع والشائعات خاصة في ظل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، فمثلا السكين يمكن أن يستخدم في القتل ويمكن استخدامه في تقطيع الطعام، وهنا لابد أن ننوه أي وسيلة لها جانب إيجابي وآخر سلبي، لذلك لابد من توعية الناس».

تدريب 75٪ من الأئمة

وأشار إلى أنه تم تدريب 75٪ من الأئمة بمعدل 30 ألف إمام، علي الاستخدام الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك توضيح الجوانب الفنية لاستخدام تلك المواقع وكيفية استخدمها في الدعوة بشكل أفضل، وتجنب الاستخدام السلبي لها، مضيفا: «بكل هذا فلو كل هذا العدد من الأئمة بدأوا التوعية بالرأي العام الصحيح الإيجابي».