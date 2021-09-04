الداخلية تحصّل 449 ألف جنيه «غرامة كمامة» في يوم واحد

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 9029 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقرّرة لـ8980 شخصًا المقدرة بـ449 ألف جنيه، وتحرير محاضر لـ49 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

وتمّ تحرير 717 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 206 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1062 أرجيلة.