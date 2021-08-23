ضبط 9625 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود وزارة الداخلية للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط (9625) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ (9587) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (38) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير (748) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (220) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة (الشيشة)، بإجمالي مضبوطات (1341) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.