 ضبط 9317 شخصا لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 798 مخالفة غلق خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 9317 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9274 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 43 آخرين، لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تحررت 798 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 230 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1377 أرجيلة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

الداخلية: استمرار الحملات حرصا على سلامة المواطنين

وأكدت وزارة الداخلية أنه جار استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

كما أنه يأتي في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.