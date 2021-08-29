ضبط 9474 شخصا لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 764 مخالفة للمحلات

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في حملاتها للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية، عن ضبط 9474 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9419 منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 55 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما جرى تحرير 764 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 243 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات 1356 أرجيلة (شيشة).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.